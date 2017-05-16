Работы пензенских журналистов отмечены на международном конкурсе «Ростелекома» Общество

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. «Ростелеком» подвел итоги окружного этапа VI международного конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей» на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах, а также их применении в разных сферах жизни общества.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Конкурс проводился с октября 2016 года по апрель 2017 года. Журналисты Приволжского федерального округа прислали более 150 работ. Наиболее активными стали представители медиа-сообщества Самарской и Пензенской областей, а также Татарстана, Башкирии и Чувашии.

Больше всего работ — 71 — было заявлено в номинации «Интернет-СМИ» и «Радио и телевидение» — 34.

В номинации «Печатная пресса» победила журналист газеты «Республика Татарстан» Евгения Чеснокова, второй стала Виктория Чернышева из Ульяновской области, представляющая «Российскую газету», третье место заняла Екатерина Кособокова из Самарской области, работаютщая в «Коммерсантъ-Волга».

Журналист ГТРК «Саратов» Екатерина Саввина стала лучшей в номинации«Радио и ТВ». Второе место жюри присудило Инне Гориной, представляющей ГТРК «Башкортостан», а третье — журналисту телеканала «Время Н» Дмитрию Лаврову из Нижнего Новгорода.

В номинации «Интернет-СМИ» первым стал журналист информационно-аналитического портала Татарстана «TatCenter.ru» Илья Иванов, второй — редактор портала «Пенза-Онлайн» Светлана Филиппова, третьим — журналист информационного агентства «Вестник Мордовии» Виталий Моисеев.

В «Социальных медиа» победил Андрей Федоров из Чувашии, второе место занял Федор Быстров из Самарской области, а третье — Алексей Мараховец из Ульяновской области.

Специальными призами отмечены журналист интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых Олеся Гавриленко из Чувашии, Альфия Ляпина из Татарстана, представляющая медиапроект «Include», журналист информагентства «Медиапоток» Республики Марий Эл Ольга Кабанова, журналист «Центр Медиа» Татарстана Лидия Кирьянова, журналист «Комсомольской правды» в Самарской области Ольга Афанасьева.

Кроме того, спецпризов удостоены редактор информационного агентства «PenzaNews» Светлана Полосина и журналист сетевого издания «Пенза-Пресс» Галина Преснякова.

Все победители конкурса будут награждены ценными призами и дипломами межрегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».

Победители, занявшие первые места в своих номинациях, примут участие в федеральном этапе, итоги которого будут подведены 8 июня в Москве. Они поборются за поездку в штаб-квартиру NEC в Японии, сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».