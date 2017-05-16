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В Пензенскую область доставлены останки двух солдат, погибших в Белоруссии во время войны

14:50 | 16.05.2017 | Общество

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Останки двух бойцов пензенской 61-й стрелковой дивизии, обнаруженные в ходе поисковых работ в Рогачевском районе Гомельской области в Белоруссии, доставлены на малую родину для перезахоронения.

В Пензенскую область доставлены останки двух солдат, погибших в Белоруссии во время войны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области, останки бойцов — Дмитрия Шиндякина из Шемышейского района и Николая Курышова из Пензенского района — были обнаружены поисковым отрядом «Крепость» под руководством Анны Фадеевой во время раскопок в мае.

«При активном взаимодействии правительства Пензенской области, представительства МИД РФ в Самаре и Гомельского областного исполнительного комитета Белоруссии удалось в кратчайшие сроки разрешить вопрос доставки останков на родину», — отметили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что члены поискового отряда «Крепость» нашли родственников солдат.

«Дмитрий Шиндякин и Николай Курышов будут перезахоронены со всеми воинскими почестями», — подчеркнули в пресс-службе.
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