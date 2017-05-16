Решение о необходимости перевода питания в детсадах Пензы на аутсорсинг примут до 10 июня Общество

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Вопрос перевода организации питания в детских садах Пензы на аутсорсинг стал главным на совещании, состоявшемся в мэрии во вторник, 16 мая.

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Согласно озвученным данным, переход на аутсорсинг в обеспечении питанием детей в детсадах пока не дал очевидных преимуществ, прибыли или экономии бюджетных средств в тех городах, где принято такое решение.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители управления образования города и регионального Минобразования. Возглавит работу вице-мэр Пензы Владимир Попков.

Членам рабочей группы предстоит изучить опыт городов Приволжского федерального округа и выработать единую позицию по переводу питания в детсадах на аутсорсинг.

Как сообщает пресс-служба мэрии, принять окончательное решение о необходимости перевода питания в детсадах на аутсорсинг намечено до 10 июня.