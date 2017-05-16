Николай Кротов назначен прокурором Малосердобинского района Общество

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Юрист I класса Николай Кротов назначен прокурором Малосердобинского района Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка во вторник, 16 мая.

Кротов Николай Евгеньевич родился в 1989 году в селе Шкудим Сосновоборского района Пензенской области.

Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

В 2010 году поступил на службу в органы прокуратуры Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района, заместителя прокурора Малосердобинского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области.

С октября 2015 года состоял в должности заместителя Нижнеломовского межрайонного прокурора.

Женат, имеет дочь.