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Иван Белозерцев выступил с докладом на совещании в Казани по профилактике терроризма

18:02 | 16.05.2017 | Общество

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев представил доклад о ситуации по профилактике терроризма и экстремизма и противодействию незаконной миграции в Пензенской области в ходе совместного совещания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента РФ в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича, состоявшегося в Казани во вторник, 16 мая.

Иван Белозерцев выступил с докладом на совещании в Казани по профилактике терроризма

Фото: Pfo.gov.ru

Иван Белозерцев сообщил, что в 2016–2017 годах на территории Пензенской области не было зафиксировано конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, а социально-политическая обстановка характеризовалась как стабильная.

«Прежде всего, это можно считать результатом включения в процессы управления ситуацией представителей гражданского общества, которые вместе с властью и правоохранителями участвуют в совместном обсуждении сложных задач», — отметил он.

Губернатор Пензенской области подчеркнул, что общемировые тенденции распространения идей экстремизма и терроризма требуют усиления межведомственного взаимодействия и консолидации усилий всего российского общества.

Он добавил, что в регионе реализуется программа «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы», планы и программные документы противодействия экстремизму утверждены во всех городских округах и муниципальных районах.

«В текущем году мы планируем подключить все муниципальные районы и городские округа к государственной системе мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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