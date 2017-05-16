Представители мэрии и КБ «Стрелка» обсудили концепцию благоустройства Пензы Общество

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Встреча делегации Пензы и представителей авторитетного московского консалтингового бюро «Стрелка» состоялась в рамках форума «Среда для жизни: квартира и город», который завершился в Саратове.

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Пензу на мероприятии представляли начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Магомед Агамагомедов, главный художник города Сергей Петров и заведующий сектором отдела развития инженерной инфраструктуры Ольга Долгушкина.

В ходе встречи с представителями КБ «Стрелка» были затронуты вопросы концепции благоустройства территории Пензы по программе проекта «Создание комфортной городской среды».

Также в рамках форума делегация Пензы приняла участие в выездном совещании на площадке тестового благоустройства Привокзальной площади Саратова. Участники ознакомились с новыми подходами при проектировании общественных пространств и созданию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба мэрии.