Церемония награждения конкурса «Студент года Сурского края» пройдет в формате шоу Общество

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Церемония награждения конкурса «Студент года Сурского края – 2017», который впервые проводится в Пензенской области, пройдет в формате шоу. Об этом сообщила председатель оргкомитета мероприятия Валерия Семина.

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«9 июня будет красивая церемония награждения. [...] В шоу у нас будут участвовать танцевальные коллективы и вокалисты. […] Сейчас мы разрабатываем декорации», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском доме молодежи в среду, 17 мая.

Председатель оргкомитета конкурса отметила, что на сцене намечено установить 3D-декорациями.

Отвечая на вопрос о том, какие призы получат победители конкурса, Валерия Семина отметила, что в каждой из 10 номинаций лауреат будет награжден соответствующим подарком.

«Гран-при — самый лучший студент выигрывает — это стажировка в Москве и ноутбук. […] Мы сейчас с несколькими компаниями взаимодействуем, потому что ребята все в разных направлениях по номинациям. […] Компании есть и дизайнерские, в том числе Студия Артемия Лебедева, есть IT-технологии», — добавила председатель оргкомитета мероприятия.

По ее словам, также среди всех участников конкурса разыграют приз, но какой именно — будет объявлено позднее.