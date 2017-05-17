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Детский омбудсмен Словакии высоко оценила опыт пензенской школы №74 по реабилитации

16:32 | 17.05.2017 | Общество

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Уполномоченный по правам детей Словацкой Республики Виера Томанова высоко оценила центр профилактики и реабилитации на базе школы №74 в Пензе, которую посетила в ходе рабочего визита в среду, 17 мая.

Детский омбудсмен Словакии высоко оценила опыт пензенской школы №74 по реабилитации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Было приятно видеть комплексное инфраструктурное развитие реабилитации», — сказала она в ходе встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Виера Томанова призналась, что ей было до слез приятно видеть занятия с детьми, которые там проводятся.

«Хотели бы выразить благодарность директору школы. […] За то время, которое он провел на своем посту, он смог создать концепцию [центра профилактики и реабилитации]», — добавила уполномоченный по правам детей Словакии.

По ее мнению, идея которая заключается в приоритете пользы для людей, является основной в любой работе.

«Мне […] понравилось, что большое внимание вы уделяете не только школьному досугу, но и тому, что дети могут заниматься спортом, музыкой. Кружок по шахматам очень понравился. Видно, что ваш министр образования [Пензенской области Александр Воронков] уделяет этому очень большое внимание и за это выражаем свою благодарность», — отметила Виера Томанова.
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