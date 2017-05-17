Пензенский губернатор и детский омбудсмен Словакии обсудили формы соцподдержки Общество

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и уполномоченного по правам детей Словацкой Республики Виеры Томановой состоялась в губернаторском доме в среду, 17 мая.

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В ходе беседы Виера Томанова обратила внимание на деятельность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, которую она провела в Пензе.

«Конечно, есть люди, которые ей помогали — ее семья и знакомые, но без поддержки губернии такого она бы не смогла достичь», — добавила детский омбудсмен Словакии.

Она высоко оценила вклад всех причастных к восстановлению здания бывшего детского сада, где теперь располагается кризисный центр по оказанию помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Покров».

По мнению Виеры Томановой, проект можно развивать в дальнейшем с помощью создания необходимой инфраструктуры.

«Вашими усилиями была поставлена точка в проекте, который госпожа [Анна] Кузнецова начала», — сказала она, обращаясь к губернатору.

Иван Белозерцев в ходе встречи отметил, что, несмотря на экономический кризис, в Пензенской области не была закрыта ни одна государственная программа социальной поддержки.

Это нашло живой отклик у уполномоченного по правам детей Словацкой Республики, которая отметила, что в ее стране тоже было довольно трудное время.

«Эффективная экономика является залогом хороших социальных программ. Приятно слышать, что вы, несмотря на проблемы, смогли удержать социальные программы», — сказала она.

Виера Томанова поблагодарила уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елену Столярову за то, что она показала ей интересующие проекты. Также детский омбудсмен Словакии выразила желание более глубоко изучить опыт Пензенской области по обеспечению жильем молодых семей и детей-сирот.

В завершение встречи Иван Белозерцев пригласил Виеру Томанову посетить государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе Пензенской области.

«Не хочется с Вами расставаться. Я вижу, что Вы очень приятный человек и всю жизнь были социально ориентированы на оказание помощи гражданам», — добавил он.