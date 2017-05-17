Пенза отмечена в числе городов с высоким уровнем благоустройства Общество

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко отметил Пензу в числе городов, где в последнее время значительно вырос уровень благоустройства.

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«В разы вырос уровень благоустройства в столицах регионов ПФО. Среди лучших — столицы республики Татарстан и Мордовии, Казань и Саранск. Особо хочется здесь отметить также город Пензу», — сказал он в ходе общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое состоялось в Нижнем Новгороде среду, 17 мая.

Олег Мельниченко добавил, что, в Пензе, Казани, Саранске и Оренбурге наблюдается высокий уровень информированности населения о деятельности мэров, что способствует росту доверия к власти и сохранению стабильности.

По его словам, наибольший уровень доверия населения к руководителям муниципалитетов наблюдается в Саранске, Казани, Перми и Пензе, причем рейтинги глав администраций постоянно растут, сообщает пресс-служба мэрии.