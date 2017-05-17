21:35:06 Среда, 17 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пенза отмечена в числе городов с высоким уровнем благоустройства

17:42 | 17.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко отметил Пензу в числе городов, где в последнее время значительно вырос уровень благоустройства.

Пенза отмечена в числе городов с высоким уровнем благоустройства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В разы вырос уровень благоустройства в столицах регионов ПФО. Среди лучших — столицы республики Татарстан и Мордовии, Казань и Саранск. Особо хочется здесь отметить также город Пензу», — сказал он в ходе общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое состоялось в Нижнем Новгороде среду, 17 мая.

Олег Мельниченко добавил, что, в Пензе, Казани, Саранске и Оренбурге наблюдается высокий уровень информированности населения о деятельности мэров, что способствует росту доверия к власти и сохранению стабильности.

По его словам, наибольший уровень доверия населения к руководителям муниципалитетов наблюдается в Саранске, Казани, Перми и Пензе, причем рейтинги глав администраций постоянно растут, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Актеры пензенского драмтеатра встретились со Светланой Светличной В Пензенской области план по лесовосстановлению выполнен на 101%
В Пензе пройдет православный книжный фестиваль В Пензе бывший работник магазина подозревается в краже денег из торговой точки
Савин возглавил рабочую группу по реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Пензе На конкурс социально значимых проектов в Пензе поступило 50 заявок
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама