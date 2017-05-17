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Мэр Пензы в Нижнем Новгороде поделился опытом реализации программы «Наш двор»

17:47 | 17.05.2017 | Общество

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поделился опытом реализации в городе программы «Наш двор» в ходе общего собрания Ассоциации городов Поволжья, которое состоялось в Нижнем Новгороде среду, 17 мая.

Мэр Пензы в Нижнем Новгороде поделился опытом реализации программы «Наш двор». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодаря этой программе в Пензе благоустроено более 100 дворовых территорий. Главное, что жители принимали деятельное участие, помогали осуществлять контроль. Именно по их пожеланиям формировались объемы работ», — сказал Виктор Кувайцев.

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Кроме того, мэр сообщил журналистам о муниципальной программе по развитию территориального общественного самоуправления и поддержке местных инициатив, действующей уже третий год, опыт которой важен при реализации федеральной программы по формированию городской среды.

«На поддержку местных инициатив из бюджета города Пензы и в этом году выделено 6 млн. рублей. Пензенцы имеют возможность благоустроить придомовую территорию, воплощая в жизнь свои проекты. Наша задача — поддерживать инициативы граждан. И мы эту программу, безусловно, будем продолжать», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.
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