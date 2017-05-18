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В Лунинском районе завели дело на мужчину, забравшегося в чужой дом выпить спиртное

09:16 | 18.05.2017 | Общество

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Лунино, 18 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» возбуждено в отношении 41-летнего жителя рабочего поселка Лунино Пензенской области.

В Лунинском районе завели дело на мужчину, забравшегося в чужой дом выпить спиртное

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в праздничные майские дни житель райцентра приехал на посадку картофеля в одно из сел района. Немного потрудившись, он захотел выпить спиртного. Поискать напиток мужчина решил в доме одной из местных жительниц, где и был застигнут хозяйкой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в настоящее время проводится предварительное расследование по уголовному делу.
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