В Лунинском районе завели дело на мужчину, забравшегося в чужой дом выпить спиртное Общество

Лунино, 18 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» возбуждено в отношении 41-летнего жителя рабочего поселка Лунино Пензенской области.

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«Установлено, что в праздничные майские дни житель райцентра приехал на посадку картофеля в одно из сел района. Немного потрудившись, он захотел выпить спиртного. Поискать напиток мужчина решил в доме одной из местных жительниц, где и был застигнут хозяйкой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в настоящее время проводится предварительное расследование по уголовному делу.