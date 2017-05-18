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Глава администрации Ермоловского сельсовета наказан на невыполнение требований прокурора

15:22 | 18.05.2017 | Общество

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Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Ермоловского сельсовета Пензенской области оштрафован на 2 тыс. рублей за невыполнение законных требований прокурора.

Глава администрации Ермоловского сельсовета наказан на невыполнение требований прокурора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Было установлено, что администрацией Ермоловского сельсовета в нарушение требований земельного законодательства не были опубликованы извещения о проведении аукционов, протоколы рассмотрения заявок и протоколы проведения аукционов по предоставлению земельных участков, а также нарушены сроки рассмотрения заявлений граждан», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что по выявленным нарушениям главе администрации Ермоловского сельсовета было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«Контрольная проверка реального исполнения требований представления установила, что на момент направления в прокуратуру района ответа на представление извещения о проведении аукционов на официальном сайте администрации района опубликованы не были», — добавила собеседница агенства.

По ее словам, глава администрации Ермолаевского сельсовета привлечен к административной ответственности за длительное бездействие.
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