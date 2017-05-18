В Пензе наградили лучших работников радио и связи Общество

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Чествование лучших работников радио и связи состоялось в пензенской областной филармонии в ходе мероприятия, посвященного их профессиональному празднику в четверг, 18 мая.

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К ветеранам и действующим работникам связи обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«За годы существования сфера связи прошла большой путь становления и развития и, безусловно, по праву завоевала уважение и признание пензенцев. Широкое внедрение современных передовых технологий, умелое использование новейших телекоммуникационных систем открывает новые перспективы в развитии информатизации и повышает качество предоставляемых услуг населению», — отметил он.

Губернатор добавил, что до 13 ноября планируется предоставить качественный доступ в интернет в 18 населенных пунктах Пензенской области.

Иван Белозерцев особенно поблагодарил работников радио за заботу о слушателях, интересный подход к работе и вклад в объединение жителей Пензенской области.

Затем губернатор вручил почетные грамоты и благодарности работникам отрасли за многолетний добросовестный труд и достижение высоких показателей по результатам производственной деятельности.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что жизнь современного человека немыслима без средств связи.

«Я смело могу сказать, что наши, пензенские связисты по праву являются мастерами своего дела», — добавил он.

Валерий Лидин особенно поблагодарил ветеранов отрасли, традиции которых продолжают их преемники, которых в отрасли насчитывается около 12 тыс. человек, после чего вручил благодарности Законодательного собрания Пензенской области.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, в свою очередь, отметил, что у всех компаний в сфере связи свой путь, но их объединяют социальная значимость и кадровый потенциал.

«Именно с помощью связи наша жизнь становится более мобильной, яркой, мы быстрее можем принимать управленческие решения, и, безусловно, в целом наш быт становится более комфортным», — пояснил он.

После этого состоялся праздничный концерт.