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За 5 лет в Пензе почти на четверть сократилось число пожаров

17:57 | 18.05.2017 | Общество

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Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Число пожаров по Пензе сократилось за последние 5 лет на 23,6%. Об этом сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Алексей Михайлов в четверг, 18 мая.

За 5 лет в Пензе почти на четверть сократилось число пожаров

Фото: Penza-gorod.ru

Выступая на заседании комиссии гордумы по общественной безопасности, защите прав граждан, ГО и ЧС, пожарной безопасности, он отметил, что эта тенденция наметилась благодаря скоординированной работе.

В своем отчете о деятельности администрации Пензы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности Алексей Михайлов, в частности, отметил, что в 2017 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности запланировано более 44 млн. 448 тыс. рублей.

Согласно озвученным данным, в Пензе созданы две муниципальные пожарные части, которые входят в состав гарнизона пожарной охраны города. Подразделения муниципальной пожарной охраны в 2016–2017 годах принимали непосредственное участие в тушении 213 пожаров. 24 раза сотрудники выезжали на ликвидацию последствий аварий и обеспечение безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

На предприятиях МУП «Пензадормост» и МУП «Зеленое хозяйство Пензы» созданы добровольные пожарные команды, разработаны и утверждены положения об их деятельности.

За 2016–2017 год на территории города проведено более 300 рейдов и выдано более 10 тыс. памяток.

«Выполнение мероприятий позволило создать положительные тенденции повышения уровня противопожарной защиты на территории города Пензы, сократить общее количество пожаров, уменьшить тяжкие последствия от них и оказало непосредственное влияние на общее укрепление пожарной безопасности», — цитирует Алексея Михайлова пресс-служба мэрии Пензы.
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