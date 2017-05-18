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В Заречном на маршруты выйдет четыре новых автобуса

17:41 | 18.05.2017 | Общество

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Заречный, 18 мая 2017. PenzaNews. Четыре новых автобуса пополнят автопарк муниципального предприятия «Автотранс» Заречного Пензенской области.

В Заречном на маршруты выйдет четыре новых автобуса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Два транспортных средства уже доставили в ЗАТО, еще два автобуса, как ожидается, поступят на следующей неделе.

Принимая во внимание особенности пассажиропотока и то, что в дневное время большие автобусы часто ходят незаполненными, было решено закупить автобусы средней вместимости.

В четверг, 18 мая, новую технику осмотрел глава города Олег Климанов. Он выразил уверенность, что новый пассажирский транспорт станет весомым подспорьем в финансовой и хозяйственной деятельности МП «Автотранс».

В свою очередь директор предприятия Эдуард Кузовков отметил, что при прежней наполняемости пассажирами, новые автобусы потребляют топлива в два раза меньше, что позволит сэкономить около 1,5 млн. рублей в год.

Два доставленных в Заречный автобуса оснащены ремнями безопасности и прочим необходимым оборудованием, позволяющим осуществлять перевозку детей. В ближайшее время они будут задействованы при поездке школьников в детский оздоровительный лагерь «Звездочка».

Новую технику предполагается использовать как на внутренних городских маршрутах, так и на рейсах до Пензы.

Продемонстрировать закупленные автобусы планируется на параде в День города, сообщает управление общественных связей Заречного.
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