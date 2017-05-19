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Роспотребнадзор призвал пензенцев не верить слухам о заражении ВИЧ через оставленные иглы

09:56 | 19.05.2017 | Общество

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области призвало жителей не доверять получившим широкое распространение сообщениям в мессенджерах и соцсетях, в которых говорится о якобы имевших место случаях заражения ВИЧ-инфекцией при случайном уколе иглой, намеренно оставленной в общественном месте — кинотеатре, кафе или метро.

Роспотребнадзор призвал пензенцев не верить слухам о заражении ВИЧ через оставленные иглы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Информация о СПИД-терроризме, об умышленных случаях заражения граждан ВИЧ-инфекцией неоднократно появлялась на страницах сомнительных интернет-ресурсов, однако достоверных случаев заражения таким путем в Российской Федерации не зарегистрировано», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В тексте рекомендуется не доверять непроверенным источникам, повышать уровень знаний о ВИЧ-инфекции и сохранять свое психоэмоциональное состояние стабильным, а также «соблюдать правила информационной гигиены».

«Вирус иммунодефицита человека может жить и размножаться только в организме человека. Вне организма он быстро теряет жизнеспособность и погибает. Вирус не сохраняется ни в сухой капле крови, ни в высохших биологических жидкостях. Он быстро погибает при нагревании до 60°С, обработке любыми дезинфицирующими средствами», — подчеркивается в сообщении.
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