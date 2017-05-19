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Прокуратура выявила нарушения при строительстве школы и детсада в «Спутнике»

16:03 | 19.05.2017 | Общество

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Грубые нарушения градостроительного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки с привлечением специалиста в сфере строительства в школе и детском саду в городе «Спутник» под Пензой.

Прокуратура выявила нарушения при строительстве школы и детсада в «Спутнике»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рамках реализации государственной программы «Развитие образования в Пензенской области» в 2014–2016 годах были выделены многомиллионные средства на приобретение зданий дошкольного образовательного учреждения, расположенных в селе Засечном на улице Радужной, 6А и 10А, а также общеобразовательного учреждения, расположенного в селе Засечном на улице Изумрудной, 8А», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, на этих объектах выявлены грубые нарушения градостроительного законодательства, в частности, многочисленные трещины на стенах, отсутствие вентиляции в одном из классов, отсутствие пандуса в коридоре, отсутствие благоустройства территории.

«По данным фактам главе администрации района, начальнику отдела образования администрации района, а также руководителям школы села Засечного и детского сада «Спутник» были внесены представления, часть из которых рассмотрена и удовлетворена. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время руководителями учреждений направлены претензии застройщику, часть нарушений устранена», — резюмировала собеседница агентства.
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