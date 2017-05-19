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В сельсоветах Бековского района проведут межевание участков кладбища по решению суда

16:28 | 19.05.2017 | Общество

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Суд обязал администрации семи сельсоветов Бековского района Пензенской области в течение 9 месяцев провести работу по отводу, межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков общественных кладбищ.

В сельсоветах Бековского района проведут межевание участков кладбища по решению суда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бековского районного суда, иск о признании незаконным бездействия администраций Яковлевского, Пяшинского, Мошковского, Волынщинского, Ивановского, Сосновского и Миткирейского сельсоветов был подан прокурором в интересах неопределенного круга лиц.

«Выявлено, что общественные кладбища, которые эксплуатируются в муниципальных образованиях, на балансах администраций сельсоветов не числятся, правоустанавливающие и землеотводящие документы на земельные участки отсутствуют: не проведено межевание, земельные участки не поставлены на кадастровый учет», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что такое положение дел привело к обезличиванию территорий общественных кладбищ муниципалитетов, что препятствует осуществлению санитарного и экологического контроля в целях безопасности жизни и здоровья населения.
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