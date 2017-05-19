02:21:27 Суббота, 20 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенские курсанты завоевали победу в международной олимпиаде по информатике

20:06 | 19.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Учащиеся филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева стали победителями III международной олимпиады по информатике среди курсантов, которая завершилась в Пензе в пятницу, 19 мая.

Пензенские курсанты завоевали победу в международной олимпиаде по информатике

Фото: Pnzreg.ru

Всего в ней приняли участие 172 курсанта, студента и солдата из 43 команд.

По видеоконференцсвязи к участникам мероприятия обратился министр обороны РФ, Герой России генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня завершается международная олимпиада курсантов, которая проходила в ведущих военных вузах России и Казахстана. Отрадно, что вы демонстрируете свои знания в учебных классах и аудиториях, а не полях сражений», ― отметил он.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил искреннюю благодарность и признательность Сергею Шойгу за принятое решение провести престижные международные соревнования в регионе.

«Я расцениваю это как дань уважения нашему военному институту, заслугам выпускников этого учебного заведения, нашим ветеранам, которые много сделали для Победы в Великой Отечественной войне, укрепления обороноспособности нашей страны», ― добавил глава региона.

Он также поблагодарил представителей федерального военного ведомства за работу по улучшению учебно-материальной базы российских вузов, в том числе филиала Военной академии.

«И я горд тем, что пензенские курсанты завоевали победу», ― цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Заречном за мошенничество осуждена председатель СНТ «Труд» Руслан Терновой и Максим Малофеев завоевали «золото» первенства России по прыжкам в воду
В Пензе увеличился удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам В сельсоветах Бековского района проведут межевание участков кладбища по решению суда
В Пензе двое молодых мужчин подозреваются в краже из машины пистолета и телевизора Прокуратура выявила нарушения при строительстве школы и детсада в «Спутнике»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама