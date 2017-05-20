Команда объекта УХО победила на соревнованиях добровольных пожарных Общество

Пенза, 20 мая 2017. PenzaNews. Команда объекта УХО поселка Леонидовка стала победителем соревнований между формированиями добровольной пожарной охраны организаций и предприятий, которые состоялись в Заречном Пензенской области в минувшую пятницу, 19 мая.

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В соревнованиях приняли участие три команды от производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко, добровольцы муниципальных предприятий «Автотранс» и «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства», а также объекта УХО.

Команда цеха №77 завоевала второе место, а третье заняли добровольцы из цеха №1 ПО «Старт».

Участникам предстояло преодолеть полосу препятствий — домик с помощью лестницы, забор, взять рукава в скатке, пробежать по буму, размотать рукава, соединить между собой и присоединить к разветвлению и к пожарному стволу, а затем в боевой одежде с помощью огнетушителя потушить горящий противень, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.