УКС Пензы через суд взыскивает деньги со стройкомпаний, не выполнивших обязательства Общество

Пенза, 20 мая 2017. PenzaNews. Управление капитального строительства города обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с исками к ООО «Строй-Партнер» и ООО «ССВ» о взыскании пеней за невыполнение полного комплекса работ по строительству домов для переселяемых граждан из аварийных и подлежащих сносу МКД.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы, в адрес компаний неоднократно направлялись соответствующие уведомления.

«14 апреля УКС Пензы выставил претензии об оплате пени: ООО «Строй-Партнер» в размере 117 тыс. 501 рубль, ООО «ССВ» — 5 млн. 744 тыс. 707 рублей. Подрядчиками претензии оставлены без удовлетворения», — уточнили в администрации Пензы.

В пресс-службе отметили, что 12 мая с учетом соблюдения процессуальных сроков и досудебного порядка урегулирования споров УКС Пензы обратился в Арбитражный суд.

«При этом 11 мая в адрес ООО «Строй-Партнер» и ООО «ССВ» были направлены повторные претензии с уточнением размера пени по состоянию на текущую дату и с учетом штрафных санкций, подлежащих оплате», — добавили в мэрии.

В администрации Пензы уточнили, что размер исковых требований будет уточнен с учетом увеличения пени и штрафа.