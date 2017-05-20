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Работник ОАО «Пензастрой» наказан за нарушение законодательства о долевом строительстве

10:42 | 20.05.2017 | Общество

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Пенза, 20 мая 2017. PenzaNews. Работник ОАО «Пензастрой» привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о долевом участии граждан в строительстве при возведении многоквартирного жилого дома №3 в селе Засечном.

Работник ОАО «Пензастрой» наказан за нарушение законодательства о долевом строительстве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Строительство указанного жилого дома осуществляется с привлечением денежных средств 157 дольщиков. Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подано застройщиком с нарушением установленного градостроительным законодательством 60-дневного срока. Это привело к несвоевременному уведомлению дольщиков о переносе сроков строительства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что на момент проверки большая часть граждан вообще не была уведомлена о переносе сроков.

«По данному факту генеральному директору ОАО «Пензастрой» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время ведется работа по уведомлению всех участников долевого строительства и заключению с ними дополнительных соглашений», — добавила собеседница агентства.
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