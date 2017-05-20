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Мэр Пензы проконтролировал ход работ в рамках проекта «Наш двор»

11:42 | 20.05.2017 | Общество

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Пенза, 20 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ на придомовых территориях в рамках реализации проекта «Наш двор» в субботу, 20 мая.

Мэр Пензы проконтролировал ход работ в рамках проекта «Наш двор»

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе обхода, в котором также приняли участие вице-мэр Юрий Ильин, главы районных администраций Олег Денисов, Евгений Гусейнов, Надежда Москвитина, Лидия Белякова, начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин и начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александр Утин, проверили территорию около домов №12, №12А и №14 на улице Герцена.

В настоящее время разрабатываются эскизные проекты, которые утверждаются жителями домов.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что в настоящее время учтены не все пожелания горожан.

В связи с этим он поручил главам районных администраций и начальнику управления ЖКХ Пензы повторно провести встречи с победителями конкурса, согласовать с ними все нюансы, чтобы быстрее можно было приступить к выполнению соответствующих работ.

Мэр Пензы также обратил внимание на установку бордюров во дворах.

«При организации парковки бордюр необходимо установить так, чтобы он не препятствовал заеду машин. Так мы сможем продлить срок службы бордюрного камня», — сказал Виктор Кувайцев.

Он также подчеркнул, что во дворах необходимо сохранить все цветы и зеленые насаждения, сообщает пресс-служба мэрии.
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