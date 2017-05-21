11 бригад вышли на ремонт дорог в Пензе в воскресенье Общество Пенза, 21 мая 2017. PenzaNews. 11 бригад вышли на работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе в воскресенье, 21 мая. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию ООО «Автодорога» ведет асфальтировку улицы Бекешской с использованием щебеночно-мастичной смеси, которая имеет высокую износоустойчивость, и подготовку на улице Пушкина. Подготовительные работы осуществляет также ООО «Лидер» на улицах Мереняшева, Тепличной, Львовской, ООО «ДСУ» ― на проспекте Победы. Работники ООО «Магистраль» трудятся на улице Беляева, ООО «Арстрой» ― на Мотоциклетном переулке. Ход работ проконтролировал мэр Пензы Виктор Кувайцев. Он отметил, что работы ведутся одновременно на нескольких основных дорогах города, которые несут значительную нагрузку транспортного потока. «Дорожникам нужно строго придерживаться графиков и наращивать темпы, все условия для этого есть», ― цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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