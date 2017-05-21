«Мотовесна» в Пензе объединила байкеров из нескольких регионов России и ближнего зарубежья Общество

Пенза, 21 мая 2017. PenzaNews. Фестиваль «Мотовесна VII», который проходил на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Аист» в пензенском поселке Мичуринском с 19 по 21 мая, объединил более 1 тыс. байкеров из нескольких регионов России и ближнего зарубежья.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, на фестиваль кроме пензенцев приехали участники из Украины и нескольких, в том числе отдаленных от Пензы, регионов — Самарской, Тамбовской, Саратовской, Нижегородской, Московской, Ленинградской и Красноярской областей, а также из Мордовии и с Камчатки.

Основную массу составили мотоциклисты, но были и просто любители рок-музыки. Большая часть участников фестиваля расположилась в палатках по всей территории лагеря. Среди них были те, кто приехал целыми семьями и взял с собой детей.

В первый день «Мотовесны» зрители тепло приняли московскую рок-группу «LaScala» и пензенский коллектив «Lease Heaven». Особая энергетика царила на выступлении фолк-рок-группы из Санкт-Петербурга «Тролль гнет ель». Во время их концерта зрители не просто подпевали солистам, но и то и дело начинали водить хороводы.

Во второй день фестиваля, 20 мая, на парковке у торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» состоялся общий сбор. В несколько рядов на площадке выстроились порядка 50 различных мотоциклов, в том числе кастомы — значительно переделанные серийные модели.

Спустя некоторое время собравшиеся небольшими группами начали разъезжаться по разным дорогам к лагерю «Аист». За происходящим внимательно следили сотрудники Госавтоинспекции.

Для гостей фестиваля в пятницу и в субботу были организованы поездки на автобусе в частный музей мотоциклов Игоря Коровина, расположенный в нескольких минутах езды от лагеря «Аист» в Мичуринском. За символическую плату любой желающий мог осмотреть порядка 60 единиц техники, преимущественно, советской, сфотографироваться и даже посидеть за рулем. На вопросы посетителей отвечал сам создатель и владелец музея.

В лагере традиционно концертная часть чередовалась с конкурсной, и между выступлениями артистов зрители собирались у сцены понаблюдать за испытаниями. Это зрелище иногда привлекало больше публики, чем выступления. Например, во второй день фестиваля прошли конкурсы на самую акустическую систему мотоцикла и самый шумный выхлоп. За происходящим с интересом следили даже те, кто оказался на «Мотовесне» по долгу службы — сотрудники МЧС и медики.

Перед зрителями в этот день выступили группы «The ВдробоGuns», «AliceBlue», «Stonehand», «Catharsis», «Черный обелиск» и «Easy dizzi». Также свое шоу представили артисты театра огня «Агни кай». Эффектные трюки с огнем дополнил салют.