16:55:44 Воскресенье, 21 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэр Пензы поручил благоустроить сквер 70-летия Победы

12:57 | 21.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 21 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил благоустроить сквер имени 70-летия Победы.

Мэр Пензы поручил благоустроить сквер 70-летия Победы

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 21 мая, вместе с главой администрации Железнодорожного района Олегом Денисовым, он проверил состояние сквера.

Виктор Кувайцев поручил заменить участки разрушившегося бордюрного камня, завести намывной песок для детской игровой зоны, а также продумать вариант расширения площадки перед обелиском для проведения мероприятий.

Местные жители попросили главу администрации Пензы огородить зеленую зону, чтобы защитить ее от крупного рогатого скота, который портит насаждения и газон.

В свою очередь мэр поручил Олегу Денисову провести беседу с владельцами скота и призвать их к соблюдению правил благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже двух пожарных кранов Пожилой мужчина погиб при пожаре в Пензе
11 бригад вышли на ремонт дорог в Пензе в воскресенье В Пензе мужчина подозревается в краже телевизора у соседа
При пожаре в Малой Сердобе погиб мужчина В Пензе женщина отдала мошеннику 100 тыс. рублей, пытаясь спасти сына от ответственности
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама