Мэр Пензы поручил благоустроить сквер 70-летия Победы
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Пенза, 21 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил благоустроить сквер имени 70-летия Победы.
Фото: Penza-gorod.ru
В воскресенье, 21 мая, вместе с главой администрации Железнодорожного района Олегом Денисовым, он проверил состояние сквера.
Виктор Кувайцев поручил заменить участки разрушившегося бордюрного камня, завести намывной песок для детской игровой зоны, а также продумать вариант расширения площадки перед обелиском для проведения мероприятий.
Местные жители попросили главу администрации Пензы огородить зеленую зону, чтобы защитить ее от крупного рогатого скота, который портит насаждения и газон.
В свою очередь мэр поручил Олегу Денисову провести беседу с владельцами скота и призвать их к соблюдению правил благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.