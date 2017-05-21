Мэр Пензы поручил благоустроить сквер 70-летия Победы Общество Пенза, 21 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил благоустроить сквер имени 70-летия Победы. Фото: Penza-gorod.ru В воскресенье, 21 мая, вместе с главой администрации Железнодорожного района Олегом Денисовым, он проверил состояние сквера. Виктор Кувайцев поручил заменить участки разрушившегося бордюрного камня, завести намывной песок для детской игровой зоны, а также продумать вариант расширения площадки перед обелиском для проведения мероприятий. Местные жители попросили главу администрации Пензы огородить зеленую зону, чтобы защитить ее от крупного рогатого скота, который портит насаждения и газон. В свою очередь мэр поручил Олегу Денисову провести беседу с владельцами скота и призвать их к соблюдению правил благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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