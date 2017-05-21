В пензенский краеведческий музей передали коллекцию предметов из жизни студотрядов
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Пенза, 21 мая 2017. PenzaNews. Коллекция, состоящая из предметов быта Российских студенческих отрядов, передана в дар пензенскому краеведческому музею.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Церемония дарения состоялась в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» в минувшую субботу, 20 мая.
Обращаясь к присутствующим, заведующая культурно-образовательным отделом музея Татьяна Черникова отметила, что на экспозиции обычно представлены мебель, книги и другие старинные предметы.
«Когда-то эти вещи отражали быт и образ жизни конкретных людей. Все музейщики знают, как важно пополнять наши фонды предметами современности, тем что сейчас бытует и будет со временем историей», ― сказала она.
После этого собравшимся продемонстрировали фильм об истории студенческих отрядов в Пензенской области.
Руководитель регионального штаба реготделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов подчеркнул, что для членов студотрядов этот день большой и значимый.
«Студенческие отряды вносятся не просто в историю, а в историю нашей Пензенской области», ― добавил он, отметив, что это является большой заслугой не только современных участников движения, но и их предшественников.
В свою очередь член правления пензенского реготделения РСО, фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин пояснил, что во многих городах в краеведческих музеях представлена экспозиция студенческих отрядов.
«Долгое время была мечта наших пензенских отрядов, чтобы в краеведческом музее появилась такая же выставка», ― отметил он.
Директор пензенского краеведческого музея Владимир Зименков поблагодарил бойцов за экспонаты и вспомнил времена, когда сам трудился в студотрядах.
«Вы передали часть нашей истории, причем эта часть интересная и значительная. […] Вы сами создаете эту историю», ― подчеркнул он.
Владимир Зименков выразил надежду на дальнейшую совместную работу со студенческими отрядами.