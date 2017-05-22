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В Пензе губернатор предложил использовать на площади Ленина цветной асфальт

10:50 | 22.05.2017 | Общество

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил мэрии и руководителям дорожно-строительных организаций рассмотреть возможность использования на площади Ленина цветной асфальтобетонной смеси.

В Пензе губернатор предложил использовать на площади Ленина цветной асфальт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приглашайте специалистов, изучайте варианты реализации этой идеи, предлагайте оптимальное цветовое решение», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить общей концепции оформления площади, чтобы выбранные материалы выглядели эстетично и гармонировали с покрытием улицы Московской.

«Покрытие на центральной площади должно быть качественным и красивым», — добавил губернатор.

Также он обратил внимание на грамотную инженерную подготовку территории, в частности, обустройство стока поверхностных вод.

«Обязательно надо спланировать уклон, чтобы вода уходила в ливневые приемники. Это продлит срок эксплуатации нового покрытия», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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