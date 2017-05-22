В Пензе губернатор предложил использовать на площади Ленина цветной асфальт Общество Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил мэрии и руководителям дорожно-строительных организаций рассмотреть возможность использования на площади Ленина цветной асфальтобетонной смеси. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Приглашайте специалистов, изучайте варианты реализации этой идеи, предлагайте оптимальное цветовое решение», — отметил глава региона. Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить общей концепции оформления площади, чтобы выбранные материалы выглядели эстетично и гармонировали с покрытием улицы Московской. «Покрытие на центральной площади должно быть качественным и красивым», — добавил губернатор. Также он обратил внимание на грамотную инженерную подготовку территории, в частности, обустройство стока поверхностных вод. «Обязательно надо спланировать уклон, чтобы вода уходила в ливневые приемники. Это продлит срок эксплуатации нового покрытия», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость