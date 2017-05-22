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Старт летнему трудовому семестру студотрядов будет дан в Пензе 24 мая

15:52 | 22.05.2017 | Общество

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Линейка, посвященная старту летнего трудового семестра студенческих отрядов, пройдет на площади перед домом молодежи в Пензе в предстоящую среду, 24 мая.

Старт летнему трудовому семестру студотрядов будет дан в Пензе 24 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 2017 году планируется трудоустроить около 500 человек по педагогическому, строительному, сельскохозяйственному, сервисному направлениям и в отряды проводников.

Представители педагогических отрядов будут трудится во всероссийском детском центре «Орленок», а также оздоровительных лагерях Пензенской области и Краснодарского края.

Бойцы студенческого строительного отряда «Спектр» примут участие в межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург».

Представители сельскохозяйственных отрядов, помимо работы в Пензенской области, планируют сбор фруктов в Воронежской области, а сводный сервисный отряд в конце июня отправится в Крым для работы в гостинице «Ялта-Интурист» в составе всероссийского сервисного отряда, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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