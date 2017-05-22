Прокуратура выявила ряд нарушений промбезопасности в деятельности АО «Пензтеплоснабжение» Общество

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила ряд нарушений требований законодательства о промышленной безопасности в деятельности АО «Пензтеплоснабжение».

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«В организации отсутствовал сводный годовой план ремонтов тепловых сетей, эксплуатируемых АО «Пензтеплоснабжение», имели место факты необработки дымовых труб антикоррозийным составом, ослабления винтовых оттяжек и их креплений, непроведения вибродиагностического контроля дымососов, отсутствия ограждения котельных и иные нарушения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что по результатам проверки прокурором района в отношении главного инженера АО «Пензтеплоснабжение» возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам его рассмотрения ему назначен штраф в размере 2 тыс. рублей.

«Также выявлены нарушения требований законодательства об охране труда. Так, в протоколе о проведении проверки знаний отсутствовали подписи работников, в отношении которых проводилась эта проверка. Операторы котельной не прошли вводный инструктаж в установленном порядке», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в отношении начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности АО «Пензтеплоснабжение» было возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения по существу в государственную инспекцию труда в Пензенской области.

«Кроме того, в адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении», — резюмировала Светлана Артамонова.