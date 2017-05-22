В Пензе независимая лаборатория проверяет качество нового асфальта Общество

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Независимая лаборатория проверяет качество асфальта, укладываемого на дороги в Пензе в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе выездного совещания в понедельник, 22 мая.

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«Как только укладывается асфальтобетонный слой, независимая лаборатория берет на исследование керн с целью определения толщины покрытия, состава асфальта и его качества. Если какой-либо из показателей не соответствует нормам, подрядчик будет асфальтировать проезжую часть вновь за свой счет», — уточнил Юрий Ильин.

Заместитель главы администрации отметил, что в рамках заключенных контрактов при выполнении программ «Безопасные и качественные дороги» независимая экспертиза производит технический контроль за качеством работ на всех этапах.

«Кроме того, все отремонтированные дороги находятся на гарантии. Если на дорожном полотне появляются дефекты, подрядная организация за свой счет должна будет произвести гарантийный ремонт. В противном случае, применяются штрафные санкции», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии.