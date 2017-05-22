В Нижнем Ломове суд отказал семье в праве на участие в программе по обеспечению жильем Общество

Нижний Ломов, 22 мая 2017. PenzaNews. Нижнеломовский районный суд Пензенской области оставил без изменения решение городской администрации об исключении молодой семьи из списка участников подпрограммы по обеспечению жильем.

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«В 2011 года молодая семья была включена в список участников подпрограммы и по состоянию на 12 мая 2014 года значилась под №22. Однако в феврале 2017 года семья получила письмо, в котором была проинформирована об исключении из списка участников подпрограммы в связи с исполнением 36 лет одному из супругов», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

Он уточнил, что глава семьи посчитал данное решение неправомерным.

«Он указал, что достижение лицом из числа участников подпрограммы предельно допустимого возраста не может повлечь снятия молодой семьи с учета и прямо противоречит положениям правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья», — добавил собеседник агентства.

По его словам, суд пришел к выводу о том, что лица, претендующие на получение социальной выплаты, должны отвечать требованию возраста не только на момент признания их участниками подпрограммы, но и до дня утверждения списка претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году.

«Представитель истца не согласился с решением суда об отказе в удовлетворении исковых требований к администрации Нижнего Ломова и высказал намерение обжаловать его в Пензенском областном суде», — резюмировал представитель райсуда.