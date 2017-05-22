Под Пензой состоялось открытие городского слета школьников-туристов Общество

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Торжественное открытие 27-го городского слета туристов-школьников, посвященного памяти Александра Соколовского, состоялось лагере «Юность» в селе Ключи в понедельник, 22 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На слете собралась 51 команда из общеобразовательных организаций Пензы. Перед началом официальной части юные туристы прошли строем.

К собравшимся обратился начальник управления образования города Юрий Голодяев, который отметил, что туризм всегда привлекал школьников и был им интересен, потому что позволяет приобрести навыки самостоятельных действий и дает умение принимать решения в нестандартных ситуациях.

«К сожалению, в последние годы мы стали замечать, что школьники города Пензы многие не знают костровых и туристических песен и не имеют опыта юнтуристов. Достаточно сказать, что в прошлом году в слете туристов городском принимало участие всего 15 команд. […] И поэтому все школы получили задание в этом году принять участие в туристическом слете», — добавил Юрий Голодяев.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев после окончания официальной части мероприятия прошел по развернутому палаточному городку и пообщался со школьниками, участвующими в слете, и спросил их об условиях проживания и о том, какие песни они поют у костра. Юные туристы сообщили, что довольны своим проживанием и ответили, что исполняют песни Виктора Цоя.

Виктор Кувайцев напомнил организаторам о необходимости внимательного отношения к безопасности юных туристов.

«Главное, чтобы вы понимали что это дети, и без присмотра их оставлять нельзя», — сказал он.

После этого, в ходе общения с журналистами Виктор Кувайцев признался, что немного завидует участникам слета.

«Хорошее место, хорошо подготовленное во всех смыслах. […] Есть хороший травяной покров, […] и опашка произведена», — добавил мэр Пензы.

По мнению Виктора Кувайцева, турслет для детей является хорошей возможностью побывать на природе, набраться сил и приобрести новых друзей.

«Я уверен, что мы на правильном пути, поддерживая все движения, которые сегодня есть в дополнительном образовании, и это в том числе, только ради одного — чтобы была занятость у детей, чтобы мы как можно больше их сориентировали на такие добрые спортивные мероприятия и чтобы как можно больше видеть, что они всесторонне развиты», — подчеркнул он.