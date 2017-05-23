В Пензе стартовал конкурс профмастерства среди плиточников-отделочников Общество

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Этап ежегодного конкурса «Лучший по профессии» среди плиточников-отделочников стартовал в строящемся здании школы на перекрестке улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе во вторник, 23 мая.

Фото: Pnzreg.ru

За победу борются 20 работников восьми ведущих строительных организаций региона. Кроме того, два студента Пензенского колледжа архитектуры и строительства выступают вне конкурса.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что проведение первого этапа конкурса проходит в новой школе, которую планируется открыть к новому учебному году.

«Я хочу поблагодарить вас за ваш профессионализм. Я верю, что конкурсы профессионального мастерства дают импульс развитию рабочих специальностей, привлекая к ним внимание молодежи», — сказал он.

После окончания официальной части Иван Белозерцев осмотрел объект. Представители подрядной организации заверили, что процесс строительства практически завершен и осталось провести отделочные работы и благоустройство территории, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.