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В Пензенской области за сутки 185 водителей попались с непристегнутым ремнем безопасности

12:20 | 23.05.2017 | Общество

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Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. 185 нарушений правил использования ремней безопасности со стороны водителей выявлено сотрудниками Госавтоинспекции в Пензенской области в период проведения мероприятия «Ремень безопасности», которое проходило в минувший понедельник, 22 мая.

В Пензенской области за сутки 185 водителей попались с непристегнутым ремнем безопасности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону Сотрудниками Госавтоинспекции, всего за этот день выявлено 2 тыс. 326 нарушений правил дорожного движения.

«16 водителей задержано за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. 54 нарушения ПДД допущено пешеходами. Оформлено 22 материала дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом без пострадавших», — добавили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что 1 тыс. 510 нарушений зафиксировано в автоматическом режиме.
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