03:41:23 Среда, 24 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Виктор Кувайцев потребовал завершить реконструкцию улицы Антонова до 1 сентября

15:08 | 23.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил завершить реконструкцию улицы Антонова до 1 сентября.

Виктор Кувайцев потребовал завершить реконструкцию улицы Антонова до 1 сентября

Фото: Penza-gorod.ru

«Микрорайон растет, появляется все больше машин. Поэтому мы должны обеспечить жителям города комфорт при передвижении по улице Антонова. Все работы должны завершиться до 1 сентября. Погода позволяет, чтобы темпы работ увеличить и сдать дорогу в срок», — сказал он в ходе выезда на объект во вторник, 23 мая.

В настоящее время там ведутся работы расширению проезжей части. В рамках контракта уже проложена ливневая канализация, проведены испытания газопровода, переустроены сети телефонизации, перенесен газопровод высокого давления, уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Кроме того, ведутся работы по переустройству электроснабжения и теплотрассы, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области определят лучшего стеклодува Юрий Вяземский провел круглый стол с участниками игры «Умницы и умники» в «Тарханах»
В Сосновоборском районе погашено почти 1,5 млн. долга по муниципальным контрактам В Пензенской области завершен посев сахарной свеклы
В Пензе демонтировали незаконно установленную рекламу В Пензе компания оштрафована за продажу пива в «Точке аппетита» у школы искусств
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама