Виктор Кувайцев потребовал завершить реконструкцию улицы Антонова до 1 сентября Общество

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил завершить реконструкцию улицы Антонова до 1 сентября.

Фото: Penza-gorod.ru

«Микрорайон растет, появляется все больше машин. Поэтому мы должны обеспечить жителям города комфорт при передвижении по улице Антонова. Все работы должны завершиться до 1 сентября. Погода позволяет, чтобы темпы работ увеличить и сдать дорогу в срок», — сказал он в ходе выезда на объект во вторник, 23 мая.

В настоящее время там ведутся работы расширению проезжей части. В рамках контракта уже проложена ливневая канализация, проведены испытания газопровода, переустроены сети телефонизации, перенесен газопровод высокого давления, уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Кроме того, ведутся работы по переустройству электроснабжения и теплотрассы, сообщает пресс-служба мэрии.