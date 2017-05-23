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В Пензе компания оштрафована за продажу пива в «Точке аппетита» у школы искусств

16:17 | 23.05.2017 | Общество

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Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено ООО «Символ» за нарушение правил продажи алкогольной продукции в торговом павильоне «Точка аппетита» на улице Коммунистической, 11, в Пензе.

В Пензе компания оштрафована за продажу пива в «Точке аппетита» у школы искусств

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В торговом павильоне на остановочном пункте движения транспорта, а также в непосредственной близости от детской школы искусств Пензы осуществлялась розничная продажа пива», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что юридическое лицо ООО «Символ» допустило реализацию пива в местах, где это запрещено.

«Постановлением судьи Первомайского районного суда ООО «Символ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП», — добавили в управлении.
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