В Пензе компания оштрафована за продажу пива в «Точке аппетита» у школы искусств Общество

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено ООО «Символ» за нарушение правил продажи алкогольной продукции в торговом павильоне «Точка аппетита» на улице Коммунистической, 11, в Пензе.

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«В торговом павильоне на остановочном пункте движения транспорта, а также в непосредственной близости от детской школы искусств Пензы осуществлялась розничная продажа пива», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что юридическое лицо ООО «Символ» допустило реализацию пива в местах, где это запрещено.

«Постановлением судьи Первомайского районного суда ООО «Символ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП», — добавили в управлении.