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В Сосновоборском районе погашено почти 1,5 млн. долга по муниципальным контрактам

17:00 | 23.05.2017 | Общество

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Сосновоборск, 23 мая 2017. PenzaNews. 1 млн. 466 тыс. рублей перечислено муниципалитетами Сосновоборского района Пензенской области в счет погашения задолженности по оплате исполненных контрактов с ноября 2016 года.

В Сосновоборском районе погашено почти 1,5 млн. долга по муниципальным контрактам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, предстоит погасить еще около 5 млн. рублей долга.

«В целях полного погашения заказчиками задолженности перед предпринимателями по муниципальным контрактам прокуратурой района в мае 2017 года проведено заседание межведомственной рабочей группы. На нем детально проанализированы причины и условия образования задолженности и неисполнения обязательств по оплате», — добавила собеседница агентства.

Она добавила, что по итогам заседания совместно с начальником управления финансов администрации Сосновоборского района разработан план-график погашения заказчиками задолженности по муниципальным контрактам, определены мероприятия, направленные на привлечение дополнительных средств в местные бюджеты для полного расчета с подрядчиками.

«Погашение задолженности продолжается. Ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры Сосновоборского района», — резюмировала Светлана Артамонова.
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