Юрий Вяземский провел круглый стол с участниками игры «Умницы и умники» в «Тарханах» Общество

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Автор и ведущий игры «Умники и умницы» Юрий Вяземский пообщался с ее участниками и их педагогами в рамках круглого стола в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», расположенном в Белинском районе Пензенской области во вторник, 23 мая.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Он отметил, что уже пять лет действует движение игры, в котором принимают участие 23 субъекта РФ.

«Проезжая из Тамбова в Ульяновск, я всегда думал, почему в игре нет Пензенской области, это безобразие, потому что, по моему ощущению, Пензенская область — самая интеллектуальная область. И это свершилось», — сказал Юрий Вяземский, пояснив, что посетил регион второй раз.

В ходе общения с журналистами он признался, что Михаил Лермонтов не самый близкий для него поэт.

«Мне ближе Пушкин как поэт. Но [...] я восхищаюсь Лермонтовым как удивительным и гениальным прозаиком. И это безобразие, что он так рано ушел», — пояснил историк.

В свою очередь, министр образования Пензенской области Александр Воронков заверил, что игра будет продолжена и в следующем учебном году.

Директор педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета Ольга Сурина сообщила, что победители и призеры игры получат дополнительные 10 баллов при поступлении в ПГУ, а участники — 5 баллов.

Затем Александр Воронков вручил дипломы победителям и призерам конкурса экскурсий по Пензе и участникам игры «Умники и умницы», набравшим максимальное количество баллов, но не вошедшим в финал игры, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.