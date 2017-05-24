Сергей Сидор признан лучшим плиточником-отделочником в Пензе Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Сергей Сидор занял первое место в первом этапе конкурса профмастерства «Лучший по профессии» среди плиточников-отделочников, который состоялся в здании строящейся школы на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе во вторник, 23 мая.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru/

В тройку лучших также вошли Александр Ежов и Олег Чумаков.

На выполнение работ участникам отводилось пять часов. Еще один час давался на сдачу теоретической части.

Работы по укладке плитки выполнялись на трех этажах здания школы. За учетное время специалистами был выработан объем более 1 тыс. кв. метров.

За главный приз боролись 20 специалистов из восьми организаций, а также двое студентов пензенского архитектурно-строительного колледжа, которые выступали вне конкурса.

Награждение победителей первого этапа конкурса «Лучший по профессии» состоится в сентябре, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.