В Пензе начал работу сервис «Яндекс.Такси» Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Сервис «Яндекс.Такси» начал работу в Пензе в среду, 24 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила региональный представитель компании «Яндекс» Надежда Огульчанская.

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«Для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую: «Яндекс.Такси» автоматически определит местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Среднее время ожидания такси в Пензе составляет 5 минут, за приближением машины можно следить на карте города прямо в приложении», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, минимальная стоимость поездки в Пензе не превышает 49 рублей.

«В нее входят подача машины и 3 км пути, далее — не более 10 рублей за километр. Например, за 109 рублей можно доехать от Центрального рынка до торгового центра «Ритейл Парк». Поездка из аэропорта до торгового центра «Проспект» обойдётся примерно в 219 рублей. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 18 рублей», — добавила Надежда Огульчанская.

Она отметила, что оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении.

«При заказе такси необязательно знать точный адрес пункта назначения, достаточно указать название заведения или организации — сервис найдет их на карте и построит маршрут», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, «Яндекс.Такси» не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами.

«При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Пензе к сервису подключено более 100 автомобилей из 10 таксопарков-партнеров», — сказала Надежда Огульчанская.

В свою очередь руководитель отдела регионального развития «Яндекс.Такси» Алексей Федотов подчеркнул, что в настоящее время цена на поездку через сервис является одной из самых доступных.

«Наши технологии и алгоритмы делают такси удобным и недорогим видом транспорта. Автоматически передавая заказ ближайшему водителю, мы сокращаем время подачи машины и, следовательно, себестоимость услуги, ведь водителю не нужно ехать за клиентом через весь город», — пояснил он.