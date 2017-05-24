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В Нижнем Ломове врио директора ветлаборатории оштрафована за служебный подлог

13:10 | 24.05.2017 | Общество

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Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей назначено временно исполняющей обязанности директора нижнеломовской межрайонной ветеринарной лаборатории Пензенской области, которая признана судом виновной в служебном подлоге.

В Нижнем Ломове врио директора ветлаборатории оштрафована за служебный подлог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Временно занимая должность директора, воспользовавшись своим служебным положением в корыстных целях, женщина изготовила бланк результата исследования по экспертизе, содержащий не соответствующие сведения об отсутствии положительных проб крови коров на лейкоз, принадлежащих агропромышленному холдингу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Фомина.

Она уточнила, что на основании данного исследования были выданы ветеринарные свидетельства, дающие право на реализацию крупно-рогатого скота.

«Поскольку женщина привлекалась к уголовной ответственности впервые, подозревалась в совершении преступления небольшой тяжести, полностью признала свою вину, судом она освобождена от уголовной ответственности», — добавила собеседница агентства.
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