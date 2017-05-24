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АО «Тандер» оштрафовано за шумную погрузку товара в пензенском «Магните»

16:40 | 24.05.2017 | Общество

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Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Штраф в размере 15 тыс. рублей назначен АО «Тандер» за превышение допустимого уровня шума при проведении погрузочно-разгрузочных работ в магазине «Магнит», расположенном по адресу: Пенза, улица Коммунистическая, 35.

АО «Тандер» оштрафовано за шумную погрузку товара в пензенском «Магните»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, проверка магазина на первом этаже девятиэтажного жилого дома была проведена 4 апреля.

«Разгрузочная площадка представляет собой легкую открытую металлическую конструкцию открытого типа с козырьком, разгрузочная поверхность покрыта шумоизоляционным поливинилхлоридным покрытием и расположена с торца жилого дома, имеющего окна», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и к организации торговли и обороту продовольственного сырья и пищевых продуктов.

«В ходе производства по делу об административном правонарушении управлением проведены замеры уровня звука в спальне квартиры дома на улице Коммунистической, 35, при проведении погрузочно-разгрузочных работ на площадке. Согласно экспертному заключению, уровень звука не соответствует установленным нормам», — добавили в Роспотребнадзоре.
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