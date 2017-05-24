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В Пензе осталось более 200 путевок в лагеря «Белка», «Сосновый бор» и «Солнечная долина»

16:13 | 24.05.2017 | Общество

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Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Более 200 путевок в детские оздоровительные лагеря «Белка», «Сосновый бор» и «Солнечная долина» доступны в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе осталось более 200 путевок в лагеря «Белка», «Сосновый бор» и «Солнечная долина»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приобрести путевку за родительскую плату в размере 4 тыс. 291 рублей можно в районных администрациях города Пензы», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что в настоящее время в наличии в администрации Октябрьского района путевки на первую смену в «Сосновый бор» и «Солнечную долину», а также на третью и четвертую смену в «Солнечную долину» и «Белку».

«В администрации Первомайского района можно купить путевки на первую смену в «Солнечную долину», — добавили в пресс-службе.

В администрации Пензы напомнили, что заезд в первую смену в «Сосновый бор» состоится 3 июня, а в «Солнечную долину» — 2 июня.
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