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В Пензе кинологи провели показательное занятие для детей-инвалидов

18:24 | 24.05.2017 | Общество

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Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники кинологической службы управления ФСИН России по Пензенской области провели показательное занятие для семей с детьми-инвалидами в комплексном центре социальной помощи Первомайского района города.

В Пензе кинологи провели показательное занятие для детей-инвалидов

Фото: 58.фсин.рф

Начальник кинологической службы УФСИН России по региону Дмитрий Тюпаев рассказал собравшимся о специфике профессии кинолога, породах служебных собак и особенностях их воспитания.

Дети и их родители посмотрели фильм о кинологическом городке исправительной колонии №4, в котором рассказывалось об условиях содержания животных и задачах по охране объектов уголовно-исполнительной системы, которые они выполняют вместе с кинологами.

Дети задали вопросы о рационе питания животных и условиях несения службы, о выборе породы и воспитанию собак, а также о возможности обучения профессии кинолога.

После теоретического курса состоялись показательные выступления служебных собак под руководством инструкторов — общий курс дрессировки, поиск наркотических средств, взрывчатых веществ и задержание бежавшего преступника.

По окончании мероприятия всем желающим была предоставлена возможность погладить служебных животных и сфотографироваться с ними, сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области.
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