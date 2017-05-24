В Пензе дан старт летнему трудовому семестру студотрядов Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Официальный старт летнему трудовому семестру студенческих отрядов дан в ходе торжественной линейки, которая состоялась у дома молодежи в Пензе в среду, 24 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В начале мероприятия отряды «Колорит», «Рекорд», «Максимум», «Кристалл», «Вертикаль», «Спектр», «Сириус», «Феникс», «Созвездие», «Искра», «Сура», «Ровесники», «Наследие», «Лазурь» исполнили кричалки.

Обращаясь к собравшимся, заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики регионального Минобразования Александр Бочкарев отметил, какая поддержка оказывается студенческим отрядам как на региональном, так и на всероссийском уровне.

«Это дает возможность нам делать больше, приумножать, что мы делаем вместе с вами и, конечно же, увеличивать ту поддержку, которая у нас осуществляется в регионе. Эта целина особенная. В этом году 500 человек будут трудоустроены, увеличивается количество направлений, в которых заняты студенческие отряды, […] — это теперь еще и сервисные, отряды проводников», — добавил он.

В свою очередь директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов подчеркнул, что впереди бойцов студотрядов ждет много радостных событий.

«Это, наверное, правильно, что студенты развиваются не только на занятиях, но еще и во время каникул», — отметил Олег Куроедов.

Руководитель регионального штаба реготделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов назвал старт летнего трудового семестра настоящим праздником.

«Мне хочется от всей души вам пожелать на этой целине, […] чтобы вы почувствовали, что такое работать в настоящей команде, что такое дружеское плечо, что такое доверие, взаимопонимание, взаимовыручка, каково это быть бойцом Российских студенческих отрядов», — сказал он.

Также в ходе мероприятия над головами бойцов студенческих отрядов пронесли флаг России, после чего командиры отчитались о готовности к целине.

Затем каждому отряду вручили путевку на целину и отрядные летописи, в которой бойцы смогут поделиться впечатлениями.