В Пензе наградили лучших предпринимателей Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Чествование лучших предпринимателей состоялось в рамках регионального форума «Время новых возможностей» в Пензе в среду, 24 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Утром в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова была организована экспозиция, наглядно демонстрирующую работу организаций, занимающихся поддержкой предпринимательства и оформлением необходимых для открытия своего дела документов.

С выставкой ознакомился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он отметил, что сотрудникам организаций, консультирующим клиентов, нужно постоянно повышать уровень собственной компетенции.

«Нужно проводить занятия, обсуждать проблемные вопросы, анализировать проблемы, с которыми чаще всего обращаются клиенты — тогда им будет легче понимать друг друга. Надо давать объяснения на профессиональном уровне — сжато, грамотно и доступно для понимания, чтобы люди за короткое время могли получить исчерпывающие ответы», — отметил он.

Также глава региона выступил на сессии «Малый бизнес: состояние, проблемы и пути развития».

Иван Белозерцев подчеркнул, что предприниматели, которые смогли найти внутренние резервы и организовали свою работу, использовав поддержку региональной и федеральной власти, продолжают успешно развиваться.

«Средний и малый бизнес является одним из ключевых драйвером экономики Пензенской области. Стабильный рост демонстрируют почти 48 тыс. предприятий, работающих в сфере промышленности и сельского хозяйства, туристического, ресторанного и гостиничного бизнеса, а также в торговле, формируя 31% валового регионального продукта», — сообщил губернатор.

Глава региона призвал активизировать взаимодействие с Агентством стратегических инициатив, «Деловой Россией», «Опорой России», торгово-промышленной палатой и другими объединениями федерального уровня, которые могут способствовать привлечению инвестиций в регион.

«Мы поддерживали и будем поддерживать малый и средний бизнес, рассчитывая при этом на активную позицию и социальную ответственность бизнесменов», — резюмировал Иван Белозерцев.

После этого 30 предпринимателей — руководителей предприятий региона — были награждены почетными знаками, грамотами и благодарностями губернатора Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.