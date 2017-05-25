Стал известен список номинантов на премию «Студент года Сурского края – 2017» Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Имена участников очного этапа первого конкурса «Студент года Сурского края – 2017» объявлены в Пензе.

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Всего за звание лучшего студента области поборются 53 человека.

Так, в номинации «Творческая личность» заявлены Вадим Сафоев, Кристина Васина, Светлана Кожаева, Ольга Гордюшина и Анна-Альбина Урусова из Пензенского государственного университета архитектуры и строительства; Галина Прутова из Пензенского государственного технологического университета; Варвара Тришина и Бабкен Мелоян из Пензенского государственного аграрного университета; Екатерина Богаткина из Академии международного независимого эколого-политологического университета.

В категории «Студенческий лидер» за победу поборются Валерия Киселева из ПГАУ; Дмитрий Тюрин, Юлия Авдонина из ПГУАС; Алена Комарова, Марина Сулейманова, Мария Лычкина, Дмитрий Шлыков и Алексей Пакаев из Пензенского государственного университета; Екатерина Решетникова, Ирина Левина, Вероника Подобедова из ПензГТУ.

За звание «Добровольца года» сразятся Татьяна Семикова, Алена Мухамедова и Валерия Киселева из ПГАУ; Антон Саламтин из ПензГТУ; Марина Чарыкова из ПГУ; Екатерина Тымчук из ПГУАС.

На победу в номинации «Спортсмен года» претендуют Вячеслав Гобнунов, Николай Маркелов из ПГАУ; Денис Акмайкин, Илья Лопухин и Ангелина Терещук из ПГУ; Екатерина Богаткина из Академии МНЭПУ; Виктория Васякина из ПензГТУ.

В категории «Интеллект года» представлены Иван Иноземцев и Алексей Пакаев из ПГУ; Илья Асташкин из ПГУАС; Евгений Дементьев, Александр Киндаев и Ксения Рябова из ПензГТУ; Екатерина Волкова из ПГАУ; Елена Швецова из пензенского филиала Финансового университета при правительстве РФ.

Анна-Альбина Урусова, Светлана Кожаева, Вадим Сафоев, Илья Асташкин, Ольга Пикалова из ПГУАС; Алексей Пакаев из ПГУ; Евгений Маркин из ПензГТУ поборются за звание «Молодой профессионал года».

Также лучшего определят среди иностранных студентов — в очный этап вышли Шамшод Бобокалонов из ПГУАС; Феруза Курбанова, Юлдуз Рахманкулова , Малика Розакулова, Жаркынайым Беккулова и Азамат Ягшимурадов из ПГУ.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете фестиваля, в предстоящую пятницу, 26 мая, участников конкурса ждет собеседование.

«Каждому конкурсанту в рамках своей номинации предстоит представить профессиональному жюри свои портфолио, а также увлечения и достижения в формате визитной карточки или презентации», — пояснили в оргкомитете.