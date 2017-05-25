Житель Пензенской области попытался дать взятку приставу, чтобы вернуть право вождения Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Житель Пензенской области при свидетелях попытался дать взятку приставу, чтобы вернуть право управления транспортным средством, не оплачивая долг по алиментам в 250 тыс. рублей.

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«Игнорируя постановление судебного пристава, мужчина продолжал лихо ездить по дорогам города. После попадания в поле зрения сотрудников ГИБДД, у нарушителя было изъято водительское удостоверение, а автомобиль был эвакуирован на штрафную стоянку», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, мужчина сразу же отправился решать вопрос к судебному приставу.

«Не стесняясь присутствующих в кабинете, он предложил судебному приставу побыстрее снять ограничение, чтобы вернуть себе водительское удостоверение, пообещав отблагодарить его», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что пристав сразу же сообщил о данном факте руководству ведомства.

«Операция по задержанию мужчины на месте преступления была проведена сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области и работниками отдела противодействия коррупции регионального УФССП России по Пензенской области», — добавила Яна Загребельная.

По ее словам, в настоящее время в следственном управлении СКР по Пензенской области рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу.