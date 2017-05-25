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Житель Пензенской области попытался дать взятку приставу, чтобы вернуть право вождения

17:20 | 25.05.2017 | Общество

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Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Житель Пензенской области при свидетелях попытался дать взятку приставу, чтобы вернуть право управления транспортным средством, не оплачивая долг по алиментам в 250 тыс. рублей.

Житель Пензенской области попытался дать взятку приставу, чтобы вернуть право вождения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Игнорируя постановление судебного пристава, мужчина продолжал лихо ездить по дорогам города. После попадания в поле зрения сотрудников ГИБДД, у нарушителя было изъято водительское удостоверение, а автомобиль был эвакуирован на штрафную стоянку», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, мужчина сразу же отправился решать вопрос к судебному приставу.

«Не стесняясь присутствующих в кабинете, он предложил судебному приставу побыстрее снять ограничение, чтобы вернуть себе водительское удостоверение, пообещав отблагодарить его», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что пристав сразу же сообщил о данном факте руководству ведомства.

«Операция по задержанию мужчины на месте преступления была проведена сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области и работниками отдела противодействия коррупции регионального УФССП России по Пензенской области», — добавила Яна Загребельная.

По ее словам, в настоящее время в следственном управлении СКР по Пензенской области рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу.
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